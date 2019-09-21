Huawei начала тестировать новую прошивку с Android 10 на «старых» флагманах

Смартфоны под брендом Huawei получат оболочку EMUI 10, а Honor — Magic UI 3.0. Обе они являются надстройками для Android 10. На первом этапе тестирования должны поучаствовать 500 пользователей, а затем присоединятся ещё 1500 пользователей.

Релиз финальной версий EMUI 10.0 и Magic UI 3.0 для всех этих смартфонов запланирован на декабрь 2019 года. Первыми смартфонами с установленной «из коробки» Android 10 стали флагманы серии Mate 30. Весенние флагманы Huawei P30 должны обноситься в ноябре. В марте 2020 года обновление запланировано для Mate 10, P20 и P30 Lite.