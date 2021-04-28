Телефоны
Сегодня в 15:31
Huawei начала тестировать «замену Android» среди пользователей
Ещё более доступной она станет уже в конце мая
Случилось то, о чём компания Huawei говорила на протяжении последнего времени. Компания наконец-то начала публичное тестирование своей новой мобильной системы — Harmony OS 2.0. Именно она должна в конечном итоге стать «заменой Android» для бренда.
Ряд китайских блогеров заявили, что Huawei начала приглашать пользователей к тестированию ОС через уведомления, сообщает Sparrows News. Пока что известно о том, что доступ к бета-тесту имеют владельцы Huawei P40, Mate 30, Mate 40, Mate X2, а также планшетов MatePad Pro и телевизоров Huawei Smart Screen S и S Pro.
Полноценный общедоступный релиз намечен уже на 31 мая. Правда, пока что не до конца ясно, будет ли он распространяться на пользователей за пределами Китая или же пока что Huawei ограничится родным регионом.