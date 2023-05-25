Huawei начнёт продажи своих лучших фотофлагманов P60 и P60 Pro в России уже 30 мая

Смартфон Huawei P60 Pro уже заявил о себе на европейском рынке, где он дебютировал 9 мая. Это флагманская модель от Huawei, которая не только заняла первое место в рейтинге DxOMark, но и обошла такие устройства, как Honor Magic 5 Pro и Oppo Find X6 Pro.

Но что же делает линейку такой особенной? Хороший вопрос.

Например, Huawei P60 Pro оснащён 6,67-дюймовым OLED-экраном с разрешением 2700 х 1220 пикселей и кадровой частотой 120 Гц.

Основная камера состоит из трёх датчиков: основного на 48 Мп, широкоугольного на 13 Мп и на 48 Мп для телефотосъёмки. Фронтальная камера на 13 Мп позволяет создавать приятные глазу селфи.