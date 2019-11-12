Huawei наградила сотрудников за помощь в борьбе с санкциями США
Так, китайский производитель выделил порядка 285 млн долларов, которые будут потрачены на выплату бонусов своим сотрудникам. Таким образом компания решила отблагодарить тех сотрудников, которые помогли Huawei минимизировать влияние санкций США — именно они получат прибавку к заработной плате. Судя по всему, в первую очередь наградят разработчиков программного обеспечения, благодаря которым Huawei смогла более-менее достойно пережить отказ от сервисов Google, а также сотрудников дочерней компании HiSilicon, занимающейся разработкой “железной” части устройство Huawei. Также есть информация о том, что китайский гигант поощрит абсолютно всех сотрудников в этом месяце двойной зарплатой.
Напомним, что прямо сейчас правительства США и Китая занимаются подготовкой переговоров и торгового соглашения, в результате которого все санкции, наложенные на Huawei, могут быть сняты.