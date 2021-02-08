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Huawei намекнула на главную особенность своего нового складного флагмана Mate X2
И если это так, то подобный тип устройств наконец-то будет унифицирован
Уже 22 февраля 2021 года Huawei представит свой новый гибкий флагманский смартфон — Mate X2. Устройство выйдет спустя почти полтора года после появления оригинального Mate X, что накладывает на новинку ответственность в лице обязательных инноваций. И вот, за несколько недель до анонса устройства, Huawei намекнула на его главную особенность.
Речь идёт о тизер-постере Mate X2, на котором название модели сгибается как бы вовнутрь. Как пишет Gizchina, китайский ИТ-гигант таким образом подсказывает, что новинка, в отличие от предшественника, будет сгибаться экраном внутрь. Подобный механизм, к слову, с самого начала используется в той же линейки Samsung Galaxy Fold.
Что же касательно «железной» составляющей Huawei Mate X2, то инсайдеры заявляют, что смартфон будет построен на базе чипа Kirin 9000. Основной экран устройства будет 8,01-дюймовый, а внутренний — 6,45-дюймовый. Основная камера будет представлена модулями на 50, 16, 12 и 8 Мп, а ёмкость аккумулятор составит 4400 мАч.