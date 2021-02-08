Huawei намекнула на главную особенность своего нового складного флагмана Mate X2

Уже 22 февраля 2021 года Huawei представит свой новый гибкий флагманский смартфон — Mate X2. Устройство выйдет спустя почти полтора года после появления оригинального Mate X, что накладывает на новинку ответственность в лице обязательных инноваций. И вот, за несколько недель до анонса устройства, Huawei намекнула на его главную особенность.