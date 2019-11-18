Huawei научилась превращать основную камеру во фронтальную

Суть механизма заключается в том, что в нужный момент основная камера (один ее модуль или сразу оба) превращается во фронтальную. Таким образом пользователь имеет на руках фотографии, сделанные на “фронтальную камеру”, сравнимые с уровнем основных камер от конкурентов, а также безрамочный дизайн смартфона. Нечто подобное, к слову, уже реализовали компания Samsung и Asus в своих Galaxy A80 и Zenfone 6 соответственно.