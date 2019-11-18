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Huawei научилась превращать основную камеру во фронтальную
Правда, получилось не очень-то и оригинально
Весной этого года Huawei анонсировала доступный смартфон Huawei P Smart Z 2019, который стал первым устройством компании, получившим выдвижную фронтальную камеру. По всей видимости, китайскому гиганту понравилось ставить эксперименты, в связи с чем он придумал еще один интересный форм-фактор для того, чтобы спрятать фронтальную камеру от глаз пользователя.
Недавно оформленный патент Huawei Technologies демонстрирует интересный способ решения проблемы создания безрамочных смартфонов. Документ был получен во Всемирной организации интеллектуальной собственности и включает в себя сразу семь цветных рендеров, на основе которых мы можем увидеть работу светлых умов китайских инженеров.
Суть механизма заключается в том, что в нужный момент основная камера (один ее модуль или сразу оба) превращается во фронтальную. Таким образом пользователь имеет на руках фотографии, сделанные на “фронтальную камеру”, сравнимые с уровнем основных камер от конкурентов, а также безрамочный дизайн смартфона. Нечто подобное, к слову, уже реализовали компания Samsung и Asus в своих Galaxy A80 и Zenfone 6 соответственно.