Huawei назвала дату анонса Pro-версии своего доступного смартфона Enjoy 60

Она запланировано уже на 18 мая. В рамках презентации компания обещала показать множество интересных новинок.

В рамках него, к слову, нас также ждёт анонс Enjoy 60 Pro — старшей версии своего доступного смартфона. Вместе с информацией о грядущей демонстрации девайса, компания также опубликовала официальное изображение устройства.

Huawei Enjoy 60 Pro, как видно на официальном рендере, напоминает недавно выпущенный OnePlus Ace 2V. Одним из наиболее значительных изменений является отсутствие пластикового крепления экрана, что создаёт эффект бесшовной передней части.

Сообщается, что Enjoy 60 Pro будет работать под управлением HarmonyOS 3 из коробки. Это долгожданное обновление фирменной операционной системы Huawei.