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Сегодня 13:08

Huawei назвала дату старта продаж Huawei Mate X

Возможно, устройство появится в продаже раньше Galaxy Fold
Huawei Mate X, первый смартфон компании с поддержкой 5G от китайского гиганта, а также первый складной смартфон компании, наконец-то поступит в продажу уже в следующем месяце. Так смартфон должны показать в ближайшие дни на конференции для разработчиков.

Также, судя по имеющимся данным, хоть смартфон и будет показан уже через несколько дней, заинтересованным в приобретении устройства покупателям придется подождать до сентября. Кроме того, из-за сложной конструкции смартфона, компания будет выставлять на продажу ограниченное количество Mate X из-за проблем, связанных с производством и цепочкой поставок.

Напомним, что изначально планировалось, что Huawei Mate X будет выпущен уже в июне этого года, но по итогу компания решила отложить старт продаж, чтобы быть уверенными в долговечности конструкции смартфона после фиаско Samsung Galaxy Fold.

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