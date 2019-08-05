Huawei назвала дату старта продаж Huawei Mate X

Также, судя по имеющимся данным, хоть смартфон и будет показан уже через несколько дней, заинтересованным в приобретении устройства покупателям придется подождать до сентября. Кроме того, из-за сложной конструкции смартфона, компания будет выставлять на продажу ограниченное количество Mate X из-за проблем, связанных с производством и цепочкой поставок.

Напомним, что изначально планировалось, что Huawei Mate X будет выпущен уже в июне этого года, но по итогу компания решила отложить старт продаж, чтобы быть уверенными в долговечности конструкции смартфона после фиаско Samsung Galaxy Fold.