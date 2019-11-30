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Huawei назвала преимущества Harmony OS перед Android
В числе которых более высокий уровень безопасности
Старший вице-президент Huawei по связям с общественностью Джой Тан сообщил о ряде преимуществ фирменной операционной системы компании Harmony OS перед Android. Так, он отметил, что код Harmony OS имеет меньше строк, чем код Android, что обеспечивает более высокий уровень безопасности.
”Harmony OS — это легкая, компактная операционная система с мощными функциями. По сравнению с другими операционными системами на рынке она имеет гораздо меньшее количество строк кода и является более безопасной. При этом приложения можно запускать на самых разных устройствах”, - поделился вице-президент Huawei.
Кроме того, по прогнозам сотрудников аналитической компании Counterpoint Research, Harmony OS уже к концу следующего года сможет войти в пятерку наиболее востребованных операционных систем в мире.