Huawei назвала преимущества Harmony OS перед Android

”Harmony OS — это легкая, компактная операционная система с мощными функциями. По сравнению с другими операционными системами на рынке она имеет гораздо меньшее количество строк кода и является более безопасной. При этом приложения можно запускать на самых разных устройствах”, - поделился вице-президент Huawei.

Кроме того, по прогнозам сотрудников аналитической компании Counterpoint Research, Harmony OS уже к концу следующего года сможет войти в пятерку наиболее востребованных операционных систем в мире.