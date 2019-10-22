Huawei назвала точную дату выхода своих недорогих 5G-смартфонов

Если верить данным, которыми поделился глава Honor, то анонс флагманской линейки состоится не в октябре, как гласили последние утечки, а чуть позже — в ноябре. Причем также он рассказал, что одной из главных особенностей смартфона станет поддержка мобильных сетей пятого поколения — это очень важный момент, так как V30 Pro станет первым устройством компании, поддерживающим технологию 5G. Также у смартфона будет еще одна фишка — основная камера будет состоять из четырех модулей, расположенных горизонтально, но с необычным отступом друг от друга.