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Huawei назвала точную дату выхода своих недорогих 5G-смартфонов
Случится это уже в следующем месяце
Грядет анонс новых флагманов Honor — V30 и V30 Pro. Чем ближе презентация, тем больше в сети слухов о том, когда же она пройдет. Но конец всем слухам положил глава бренда Жао Минг, рассказав, когда же компания покажет свои новые устройства.
Если верить данным, которыми поделился глава Honor, то анонс флагманской линейки состоится не в октябре, как гласили последние утечки, а чуть позже — в ноябре. Причем также он рассказал, что одной из главных особенностей смартфона станет поддержка мобильных сетей пятого поколения — это очень важный момент, так как V30 Pro станет первым устройством компании, поддерживающим технологию 5G. Также у смартфона будет еще одна фишка — основная камера будет состоять из четырех модулей, расположенных горизонтально, но с необычным отступом друг от друга.
Напомним, что судя по последним данным, цена на Honor V30 будет начинаться от 499 евро, а за старшую модель V30 Pro попросят уже 649 евро.
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