Huawei назвала время выхода своего первого смартфона с 5G

Компания Huawei выпустит свой первый смартфон с поддержкой сотовых сетей пятого поколения в июне 2019 года. Об этом сообщил президент Huawei Ху Хоукунь (Hu Houkun), он же Кен Ху (Ken Hu) на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Он также объявил, что компания работает над внедрением 5G-сетей в десяти странах и вскоре начнёт работать над такими же проектами ещё в двадцати странах.

Ху Хоукунь отметил, что 2019 год станет ключевым для таких направлений, как «Интернет вещей», искусственный интеллект и блокчейн. Сейчас эти технологии набирают «критическую массу».

Судя по всему, одним из первых регионов, где появится 5G-смартфон Huawei станет Южная Корея. Это единственная страна, помимо США, где в первой половине 2019 года должна заработать мобильная коммерческая сеть пятого поколения. Во второй половине коммерческие 5G-сети появятся в Японии, Китае и Европе.