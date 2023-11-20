Huawei не откажется от Android-приложений в своих смартфонах за пределами Китая

Это заявление последовало после слухов о возможном переходе на исключительное использование операционной системы HarmonyOS.

Huawei уверяет, что пользователи за пределами Китая смогут продолжать пользоваться Android-приложениями на смартфонах с EMUI. Компания также обещает усилить поддержку глобальных разработчиков, предоставляя им лучшие инструменты и условия для создания качественных приложений.

Несмотря на планы по разработке версии HarmonyOS, несовместимой с Android, конкретные сроки и детали этого проекта пока не уточняются. Внутри компании обсуждается возможность создания такой системы, но официальные комментарии от Huawei отсутствуют.

С учетом того, что количество устройств на HarmonyOS уже превысило 700 млн, и более 2 млн разработчиков вовлечены в экосистему, компания продолжает активно развивать свои технологии, сохраняя при этом доступность популярных Android-приложений для международных пользователей.