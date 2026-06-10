HUAWEI nova 15 Max поступил в продажу в М.Видео со скидкой 8000 рублей

М.Видео начала продажи HUAWEI nova 15 Max — флагманского смартфона линейки nova с акцентом на автономность и надёжность. Аккумулятор ёмкостью 8500 мАч обеспечивает до 23 часов непрерывного просмотра видео, а поддержка обратной зарядки делает устройство полноценным внешним аккумулятором.

OLED-экран диагональю 6,84 дюйма работает на частоте 120 Гц и достигает пиковой яркости 4000 нит. Высокочастотное ШИМ-затемнение 2160 Гц снижает нагрузку на зрение при длительном использовании. Основная камера 50 МП с матрицей RYYB улавливает на 40% больше света по сравнению со стандартными сенсорами — это заметно при вечерней и ночной съёмке.

Корпус подтверждён сертификатом SGS 5 звёзд: смартфон выдерживает изгиб под давлением до 100 кг и соответствует классу защиты IP65. Среди дополнительных возможностей — Wi-Fi 7, стереодинамики с уровнем звука 85 дБ+ и кнопка X для быстрого доступа к приложениям.

HUAWEI nova 15 Max (8 ГБ + 256 ГБ) доступен в М.Видео за 24 999 рублей с учётом скидки 8000 рублей. Цвета: пудровый розовый, лазурно-голубой и чёрный.