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Сегодня в 07:31
Huawei Nova 7 назвали самым мощным недорогим Android-смартфоном
AnTuTu опубликовал новый рейтинг
Нескольким ранее мы писали о рейтинге самых мощных гаджетов Apple, составленном AnTuTu. Помимо него популярный бенчмарк подготовил и рейтинг самых мощных недорогих смартфонов на базе Android за март текущего года.
Так, лидером этого рейтинга стал Huawei Nova 7, анонсированный год назад. Что интересно, второе место досталось Honor 30, который ранее находился на первом месте в рейтинге AnTuTu на протяжении пяти месяцев. В AnTuTu добавили, что данные устройства по количеству баллов близки друг к другу и смену позиций можно расценивать как погрешность. Работают обе модели на базе Kirin 985.
Замыкает тройку лидеров смартфон Redmi 10X 5G. В первую пятерку вошли Realme 7 5G и Xiaomi Mi 10T Lite 5G. Также в список попали Redmi K30 5G, Xiaomi Mi 10i, Mi 10 Lite 5G, Huawei Nova 7i и Realme 7.