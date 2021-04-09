Huawei Nova 7 назвали самым мощным недорогим Android-смартфоном

Так, лидером этого рейтинга стал Huawei Nova 7, анонсированный год назад. Что интересно, второе место досталось Honor 30, который ранее находился на первом месте в рейтинге AnTuTu на протяжении пяти месяцев. В AnTuTu добавили, что данные устройства по количеству баллов близки друг к другу и смену позиций можно расценивать как погрешность. Работают обе модели на базе Kirin 985.

Замыкает тройку лидеров смартфон Redmi 10X 5G. В первую пятерку вошли Realme 7 5G и Xiaomi Mi 10T Lite 5G. Также в список попали Redmi K30 5G, Xiaomi Mi 10i, Mi 10 Lite 5G, Huawei Nova 7i и Realme 7.