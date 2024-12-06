Huawei Nova Y72S с аккумулятором на 6000 мАч теперь можно купить в России

Опубликовано 06 декабря 2024, 10:001 мин.
Huawei Nova Y72S с аккумулятором на 6000 мАч теперь можно купить в РоссииА до середины января еще и с приятной скидкой
Группа М.Видео-Эльдорадо объявила о начале продаж нового смартфона Huawei Nova Y72S в России.
Модель доступна в двух версиях памяти: 128 ГБ за 16 999 рублей и 256 ГБ за 18 999 рублей. До 13 января действует скидка 2000 рублей.
Huawei Nova Y72S получил 6.75-дюймовый экран с защитой от синего света и мерцания, сертифицированный SGS Switzerland.
Смартфон выделяется аккумулятором на 6000 мАч, обеспечивающим целый день работы без подзарядки, и быстрой зарядкой Huawei SuperCharge мощностью 22.5 Вт, позволяющей за 10 минут воспроизводить видео до 3.4 часа.
Модель оснащена функцией прямого доступа через кнопку X для быстрого запуска приложений.
Дизайн новинки также может похвастаться задней панелью с матовой текстурой, устойчивой к отпечаткам. Смартфон доступен в черном и голубом цветах.