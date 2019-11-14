Huawei объединится с люксовым автопроизводителем для совместного создания смартфона

Об этом официально объявили представители обеих компаний, заявив, что Aston Martin и Honor в рамках нового соглашения вместе займутся разработкой и выпуском специального издания Honor V30. На данный момент больше никакой информации о коллаборации двух брендов нет, но учитывая опыт прошлых лет, можно предположить, что специальная версия получит уникальный дизайн задней панели и увеличенный объем как оперативной, так и постоянной памяти. Также вполне вероятно, что данная версия Honor V30 будет оснащена более мощной быстрой зарядкой, как это было в случае с OnePlus 6T McLaren Edition.