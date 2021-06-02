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Huawei обновит на HarmonyOS большинство смартфонов 2018 года и новееНеужели компания пошла по пути Apple?
В рамках прошедшей презентации HarmonyOS 2, компания Huawei объявила список устройств, которые получат новейшую систему. Оказалось, что в их числе оказалось большинство смартфонов, вышедших начиная с 2018 года.
Разумеется, китайский бренд и не думал обделять такие флагманы как Huawei Mate 30, Mate 40, P40. Причём речь идёт о подавляющем большинстве моделей внутри каждой серии.
Но что более интересно, Huawei также позволит обновиться до HarmonyOS 2 и владельцам Mate 20, а также устройств линеек Nova 6, Nova 7 и Nova 8. Также апдейт получат и планшеты Huawei MatePad (без приставки Pro).
Напомним, в рамках презентации было озвучено, что в ближайшее время в продаже появятся «умные» часы Watch 3 и 3 Pro, а также планшет MatePad Pro, с установленной на них новейшей системой Huawei.