Huawei обогнал Samsung на российском рынке несмотря на санкции США

Как стало известно, в третьем квартале 2019 года общий объем российского рынка смартфонов составил 8,6 млн штук, что на 2,2% меньше, чем было в тот же период прошлого года. Но что самое интересное, в эти же сроки Huawei удалось вытеснить Samsung с позиции лидера, несмотря на все проблемы, с которыми компания столкнулась в результате санкций со стороны США.