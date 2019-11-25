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Вчера 21:38
Huawei обогнал Samsung на российском рынке несмотря на санкции США
Теперь китайская компания занимает первое место на отечественном рынке
Как стало известно, в третьем квартале 2019 года общий объем российского рынка смартфонов составил 8,6 млн штук, что на 2,2% меньше, чем было в тот же период прошлого года. Но что самое интересное, в эти же сроки Huawei удалось вытеснить Samsung с позиции лидера, несмотря на все проблемы, с которыми компания столкнулась в результате санкций со стороны США.
В последнее время на рынке смартфонов наблюдалось заметное смещение спроса у потребителей в сторону ценового диапазона от 200 до 300 долларов. Что интересно, при этом средняя розничная цена купленных смартфонов без НДС незначительно изменилась в сравнении с 2018 годом и составила 233 доллара. Общий же объем рынка, если учитывать при этом и кнопочные телефоны, составил чуть более 10,5 млн устройств.
Что же касательно Huawei, то компании удалось вытеснить Samsung с первого места даже в условиях заметных проблем, вызванных с давлением со стороны США и отсутствия сервисов Google на новых моделях смартфонов компании.