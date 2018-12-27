Huawei обогнала Samsung по выручке со смартфонов в России

На российском рынке смартфонов произошла небольшая революция — компания Huawei сумела обогнать Samsung выручке от продаж смартфонов. Об этом рассказало издание «Ведомости» со ссылкой на материалы партнера нескольких производителей электроники.

По результатам октября 2018 года доля Huawei и Honor на российском рынке смартфонов в денежном выражении составила 24,4%, а Samsung – 23,3%. В результате, Huawei заняла второе место, сместив Samsung на третье.

Первое место по выручке продолжает удерживать Apple. Доля iPhone составила в октябре 37,7% в денежном выражении. После запуска в России новых флагманов iPhone XS и XS Max доля Apple увеличилась на 5,2%.

При этом по количеству проданных смартфонов в штуках Huawei вообще является лидером — она обогнала Apple в феврале, а Samsung — в июне. В октябре в России 31% всех купленных смартфонов пришлись на долю Huawei и Honor. В целом в России в октябре 2018 года было продано 2,86 млн смартфонов на сумму 16,9 млрд рублей.