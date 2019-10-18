Huawei обвинила своих топ-менеджеров в шпионаже в пользу США

Так, начались пока не массовые, но все же увольнения некоторых топ-менеджеров Huawei. Чистка рядов началась с того, что директор по технологиям HiSilicon Technologies покинул свое место. Компания известна тем, что является крупнейшим в Китае производителем чипов, а заодно еще и принадлежит Huawei. Также своего места в компании лишился и глава подразделения разработчиков Huawei по технологиям.

По имеющимся на сегодняшний день данным, высшее руководство китайского гиганта по-настоящему беспокоится о том, что разведка Соединенных Штатов пытаются связаться с целью вербовки с несколькими сотрудниками компании в офисах, расположенных на территориях Китая и Тайваня. И в связи с этим в ближайшее время многие, кто попадет под подозрение, может лишиться своего места в Huawei.