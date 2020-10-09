Huawei обвинили в снижении цен на смартфоны для "разведцелей"

Правительство Великобритании сделало публичное заявление, в котором выступило с осуждением присутствия китайского техногиганта Huawei в стране, сообщает BBC. В нем же британские власти заявили о существовании ”явных свидетельств сговора Huawei с аппаратом коммунистической партии Китая”, из-за чего последний финансирует производителя смартфонов, позволяя ему продавать свои девайсы по ”смехотворно низкой цене”. В дальнейшем, становясь все более доступными, девайсы Huawei начинают собирать различные сведения, в том числе и в области разведки, безопасности и интеллектуальной собственности.

Представители китайской компании уже ответили на эти обвинения, заявив, что отчет правительства не заслуживает доверия, так как основан на мнениях, а не фактах. Также Huawei добавила, что ”люди увидят эти обвинения и вспомнят, что Huawei сделала для Великобритании за последние 20 лет”.