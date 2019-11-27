Huawei объяснила дешевизну ее нового смартфона с поддержкой 5G
Именно о том, почему смартфон, имеющий поддержку 5G, радует столь демократичным ценником, журналисты решили узнать у президента бренда Honor Чжао Мина. Глава компании ответил, что они сделали все возможное для того, чтобы цена на новинку была максимально честной. Также он добавил, что Honor видит для себя целью помощь развитию пользовательской базы устройств с поддержкой 5G и столь привлекательная цена на Honor V30 — это один из способов оказать такую помощь.
Напомним, что базовая версия Honor V30 с поддержкой 5G, 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ памяти постоянной, стоит 470 долларов или 30 000 рублей. При этом по словам главы Honor, уже к концу 2020 года подавляющее большинство смартфонов будет иметь поддержку 5G, а стартовая цена на такие устройства составит около 200 долларов или 12 700 рублей.