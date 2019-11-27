Huawei объяснила дешевизну ее нового смартфона с поддержкой 5G

Именно о том, почему смартфон, имеющий поддержку 5G, радует столь демократичным ценником, журналисты решили узнать у президента бренда Honor Чжао Мина. Глава компании ответил, что они сделали все возможное для того, чтобы цена на новинку была максимально честной. Также он добавил, что Honor видит для себя целью помощь развитию пользовательской базы устройств с поддержкой 5G и столь привлекательная цена на Honor V30 — это один из способов оказать такую помощь.