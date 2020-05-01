Huawei объявила о сроках обновления своих смартфонов до Android 10

Сразу одиннадцать устройств компании прямо сейчас могут обновиться до EMUI 10 с самым свежим Android. В число счастливчиков “попали”: Huawei P30, Huawei P30 Pro, Mate 20, Mate 20 Pro, Mate 20 RS Porsche Design, Mate 20 X 4G, Mate 20 X 5G, Huawei P Smart+ 2019, Huawei P smart Pro, Huawei P30 lite (128 ГБ) и Huawei P smart 2019. Помимо этого, распространение обновления прямо сейчас происходит для Huawei Mate 20 lite и Huawei P smart Z. До конца мая Android 10 получат Huawei P30 lite (256 ГБ) и Huawei P30 lite New Edition (новая версия). Последними до обновления “дорвутся” следующие смартфоны: Huawei Mate RS Porsche Design, Huawei Mate 10, Mate 10 Pro, Mate 10 Porsche Design, Huawei P20 и P20 Pro — случится это в течение июня.

Что интересно, все вышеописанное справедливо для смартфонов, которые не связаны с каким-либо мобильным оператором. Залоченные же версии могут получить обновления еще позже.