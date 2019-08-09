Huawei официально выпустила собственную операционную систему

Отличительной особенностью новой разработки Huawei является то, что под каждый отдельный тип устройств система будет использовать отдельные модули. Таким образом компания рассчитывает избавиться от главной проблемы современных ОС — громоздкости.

По планам Huawei, их Harmony OS в 2019 году систему будет поддерживать только умные телевизоры, с 2020 года начнется внедрение системы в умные часы и ноутбуки, а в 2021 году ее получат различные автомобильные медиасистемы и умные колонки.