Huawei официально выпустила собственную операционную систему

Huawei рассказала, что ОС будет работать используя безопасную среду исполнения, что должно заметно повысить безопасность всей системы на фоне того же Android. Также приложения, созданные для конкретной разновидности устройств, но работающие на Harmony OS, буду адаптироваться под другие устройства, работающие на данной операционной системе.
Отличительной особенностью новой разработки Huawei является то, что под каждый отдельный тип устройств система будет использовать отдельные модули. Таким образом компания рассчитывает избавиться от главной проблемы современных ОС — громоздкости.
По планам Huawei, их Harmony OS в 2019 году систему будет поддерживать только умные телевизоры, с 2020 года начнется внедрение системы в умные часы и ноутбуки, а в 2021 году ее получат различные автомобильные медиасистемы и умные колонки.