Huawei оснастит флагман Mate 80 новым чипом Kirin 9030 для роста производительности

Новый смартфон появится в четвёртом квартале 2025 года. Как и прежде, Huawei будет использовать в своих флагманских моделях новые чипсеты. По слухам, это будет SoC Kirin 9030. И это будет «не незначительное обновление по сравнению с Kirin 9020». Якобы производительность должна увеличиться на 20%.

Но вся информация о литографии устройства скрыта. Также неизвестно, по сравнению с чем именно выросла производительность на 20% — с Kirin 9020 или с Kirin 9010.

Есть мнение, что Kirin 9030 сможет несколько сократить разрыв в производственном разрыве между процессорами Huawei и конкурентами., Об этом в соцсети Weibo сообщил инсайдер Guo Jing. Отмечается, что сейчас семейство процессоров Kirin 90 использует 7-нм техпроцесс.

Источник считает, что Huawei построит Kirin 9030 на всё том же 7-нм техпроцессе. «Тем не менее, увеличение производительности на 20% по сравнению с предыдущим поколением при сохранении той же литографии — это достойный результат, и независимо от того, будет ли этот чипсет медленнее конкурентов, ожидается, что серия Mate 80 будет пользоваться большим спросом», — отмечается в материале.