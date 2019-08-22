Huawei отказалась от смартфонов с альтернативой Android, но смарт-часы уже на подходе

Компания Huawei не планирует выпускать смартфоны на основе операционной системе Harmony OS, представленной официально совсем недавно. Об этом рассказал вице-президент компании Винсент Янг (Vincent Yang) во время пресс- конференции в Нью-Йорке.

Компания собирается использовать Android для своих смартфонов, пока это возможно. проще говоря, пока санкции США не вынудят её перейти на собственную альтернативу.

Вместо этого, Huawei собирается выпускать на Harmony OS телевизоры. Также Янг подтвердил, что умные часы на её основе также будут дебютируют в не самом отдалённом будущем.

Первое устройство на базе Harmony OS уже представлено. Им стал телевизор Honor Vision, продажи в Китае уже стартовали.