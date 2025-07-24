HUAWEI открыла предзаказ Pura 80 — фотофлагман с Kirin 9010S, LTPO OLED и быстрой зарядкой на 66 Вт

Устройство построено на базе процессора Kirin 9010S и работает под управлением HarmonyOS 5.1. Оно поддерживает спутниковую связь через систему «Бэйдоу» и оснащено 6,6-дюймовым LTPO OLED-дисплеем с адаптивной частотой от 1 до 120 Гц и разрешением 2760 × 1256 пикселей.

Pura 80 также получила мощную камеру с четырьмя модулями: основным на 50 Мп с оптической стабилизацией и переменной диафрагмой, 12-Мп перископом, 13-Мп сверхшириком и отдельным 1,5-Мп многоспектральным сенсором. Фронтальная камера — 13 Мп с автофокусом.