Huawei отложила запуск складного смартфона из-за неудачи Samsung

Компания Huawei решила отложить выпуск складного смартфона Mate X, чтобы не повторить печальной судьбы его главного конкурента — Samsung Galaxy Fold. Об этом сообщили сразу два издания — CNBC и The Wall Street Journal.

Теперь Mate X можно ждать только в сентябре, тогда как изначально планировалось, что он появится на полках магазинов в июне.

Представитель Huawei заявил журналистам: «Мы не хотим запускать продукт, который разрушит нашу репутацию». В компании решили подойти к вопросу «с осторожностью» после провала Samsung с запуском Galaxy Fold. Huawei собирается провести дополнительное тестирование Mate X у мировых операторов и разработчиков.

Также представители подтвердили, что смартфон будет работать под управление операционной системы Android, поскольку тот был представлен до включения Huawei в «чёрный список» США.