Huawei P30 и P30 Pro показались на новых качественных изображениях

Huawei уже объявила дату анонса флагманских смартфонов Huawei P30 и P30 Pro. Мероприятие назначено на 26 марта 2019 года и пройдёт в Париже.

Согласно более ранним утечкам, Huawei P30 и P30 Pro оснащаются OLED-дисплеями с каплевидными вырезами и увеличенной диагональю — 6,1 и 6,5 дюйма соответственно. Оба смартфона получат интегрированный с экраном сканер отпечатков пальцев.