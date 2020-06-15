Huawei P30 Lite с 256 ГБ памяти отдают дешевле, чем при заказе из Китая

Напомним, что стандартная стоимость Huawei P30 Lite составляет 17 990 рублей, однако начиная с сегодняшнего дня его можно приобрести всего за 11 991 рублей. Для того, чтобы приобрести смартфон по сниженной цене, необходимо использовать купон, который можно получить на сайте, а также промокод PRIVETLETO1200. Стоит отметить, что сниженная стоимость будет доступна лишь ограниченное количество времени, а именно до 21 июня. Приобрести смартфон со скидкой можно перейдя по этой ссылке. Заказать Huawei P30 Lite с 128 ГБ из Китая, на данный момент, можно как минимум за 13 тыс, тогда как за модификацию в 256 ГБ просят 20 тыс.