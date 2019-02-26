Huawei P30 нашли на MWC 2019 и отсняли на фото

На выставке MWC 2019, которая проходит в Барселоне с 25 по 28 февраля, журналисты ресурса DigitalTrends решили заглянуть в демо-комнату компании Huawei, чтобы отснять новые ноутбуки. Каково же было их удивление, когда они обнаружили в свободном доступе смартфон Huawei P30, пока не представленный производителем официально.

Правда, они почему-то решили, что это старшая модель Huawei P30 Pro, но она сильно отличается от Huawei P30 четверной основной камерой и расположением вспышки на задней панели. Устройство на фото в точности совпадает с внешностью Huawei P30 по слухам, включая тройную вертикальную камеру и отсутствие сканера отпечатков пальцев на задней панели. У устройства нет 3,5-мм разъёма для наушников, но есть порт USB Type-C.