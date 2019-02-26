Huawei P30 нашли на MWC 2019 и отсняли на фото

На выставке MWC 2019, которая проходит в Барселоне с 25 по 28 февраля, журналисты ресурса DigitalTrends решили заглянуть в демо-комнату компании Huawei, чтобы отснять новые ноутбуки. Каково же было их удивление, когда они обнаружили в свободном доступе смартфон Huawei P30, пока не представленный производителем официально.
Правда, они почему-то решили, что это старшая модель Huawei P30 Pro, но она сильно отличается от Huawei P30 четверной основной камерой и расположением вспышки на задней панели. Устройство на фото в точности совпадает с внешностью Huawei P30 по слухам, включая тройную вертикальную камеру и отсутствие сканера отпечатков пальцев на задней панели. У устройства нет 3,5-мм разъёма для наушников, но есть порт USB Type-C.
Huawei уже объявила дату анонса флагманских смартфонов Huawei P30 и P30 Pro. Мероприятие назначено на 26 марта 2019 года и пройдёт в Париже.
Согласно более ранним утечкам, Huawei P30 и P30 Pro оснащаются OLED-дисплеями с каплевидными вырезами и увеличенной диагональю — 6,1 и 6,5 дюйма соответственно. Оба смартфона получат интегрированный с экраном сканер отпечатков пальцев.
Основная камера Huawei P30 будет тройной с основным сенсором Sony IMX600. Huawei P30 Pro должен выйти с четырьмя модулями основной камеры, включая «перископный» модуль для повышенного зума, 38-мегапиксельный сенсор Sony IMX607.
Аппаратной основой станет флагманский процессор Kirin 980, 8 ГБ ОЗУ у P30 и 12 ГБ ОЗУ у P30 Pro. Вместо использования 40-ваттной зарядки, серия P30 будет ограничена зарядкой 22,5 вт. Также отмечается отсутствие 3,5-мм разъёма для наушников. Смартфоны будут работать под управлением операционной системы Android 9 Pie с фирменной оболочкой EMUI 9.1.