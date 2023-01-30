Huawei P60 станет первым в мире смартфоном с новой камерой Sony

По данным авторитетного инсайдера Digital Chat Station, хоть сам модуль до сих пор официально не был представлен, инженеры Huawei уже некоторое время активно с ним работают.

Ожидается, что он получит оптический формат меньше, чем текущий однодюймовый датчик IMX989 компании, вероятно, около 1/1,3 дюйма. Аналогичными характеристиками может похвастаться и 200-мегапиксельный модуль ISOCELL HP2 компании Samsung. Его планируют установить в Galaxy S23 Ultra.

Ультраширокоугольноым сенсором в Huawei P60 выступит 50-мегапиксельный IMX858, а третий 64-мегапиксельный модуль выпустит OmniVision.

Напомним, что анонс новинки ожидается уже в ближайшие месяцы. Вероятнее всего, в марте, в рамках MWC 2023.