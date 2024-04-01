Huawei P70, ноутбуки и даже автомобиль: Huawei представит в апреле сразу 11 новинок

Опубликовано 01 апреля 2024, 14:02
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Huawei P70, ноутбуки и даже автомобиль: Huawei представит в апреле сразу 11 новинокНу что ж, ждем
Huawei готовится к масштабному релизу в апреле: компания может представить до 11 новых продуктов.
Среди них флагманский смартфон P70, ноутбуки, планшеты, умные часы, электромобиль и многое другое!
Список ожидаемых новинок:
- Серия смартфонов Huawei P70
- Ноутбук MateBook X Pro 2024
- Новый смартфон Nova
- Беспроводные наушники FreeLace Pro 2
- Умные часы Watch 4 Pro Space Exploration Edition
- Новый планшет
- Новые модели электромобилей AITO M5 и Luxeed S7
- Умная система для дома
- Smart Screen S5 (возможно, обновление Vision 3 SE)
- Новые цветовые решения для умных часов Watch GT 4
- Умный дверной замок Plus
Хотя многие из этих продуктов уже упоминались в слухах, Huawei пока не подтвердила их официально и не назвала точную дату презентации.
Неясно, будет ли это одно большое событие или компания будет выпускать новинки постепенно в течение апреля.