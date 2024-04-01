Войти
Продолжая, Вы принимаете Условия и Политику конфиденциальности Rambler&Co ID
Телефоны
Опубликовано 01 апреля 2024, 14:02
1 мин.

Huawei P70, ноутбуки и даже автомобиль: Huawei представит в апреле сразу 11 новинок

Ну что ж, ждем
Huawei готовится к масштабному релизу в апреле: компания может представить до 11 новых продуктов.
Huawei P70, ноутбуки и даже автомобиль: Huawei представит в апреле сразу 11 новинок
© Ferra.ru

Среди них флагманский смартфон P70, ноутбуки, планшеты, умные часы, электромобиль и многое другое!

Список ожидаемых новинок:

  • Серия смартфонов Huawei P70
  • Ноутбук MateBook X Pro 2024
  • Новый смартфон Nova
  • Беспроводные наушники FreeLace Pro 2
  • Умные часы Watch 4 Pro Space Exploration Edition
  • Новый планшет
  • Новые модели электромобилей AITO M5 и Luxeed S7
  • Умная система для дома
  • Smart Screen S5 (возможно, обновление Vision 3 SE)
  • Новые цветовые решения для умных часов Watch GT 4
  • Умный дверной замок Plus

Хотя многие из этих продуктов уже упоминались в слухах, Huawei пока не подтвердила их официально и не назвала точную дату презентации.

Неясно, будет ли это одно большое событие или компания будет выпускать новинки постепенно в течение апреля.

Источник:Gizmochina
Автор:Булат Кармак
Теги:
#Huawei
,
#электромобиль
,
#смартфон