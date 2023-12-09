Huawei P70 получит гигантскую «дырку» камеры для лучшего качества фото

Этот сенсор, являющийся на данный момент самым большим датчиком, используемым в смартфонах, уже применяется в таких устройствах, как Oppo Find X6 Pro.

Благодаря своим размерам, он должен заметно улучшить качество фото и видео, хотя и приведет к увеличению выступа модуля камеры.

Кроме Sony IMX989, Huawei также тестирует другой продвинутый датчик изображения — OmniVision OV50H с разрешением 50 Мп и оптическим форматом 1/1.3 дюйма.

Этот сенсор поддерживает полноразмерное считывание с частотой 30 кадров в секунду, режим 12.5 Мп при 120 кадрах в секунду и HDR при 60 кадрах в секунду.

OmniVision OV50H демонстрирует впечатляющий динамический диапазон, достигая более 100 дБ при включении обоих режимов HDR.

Ожидается, что серия Huawei P70 будет выпущена в I половине 2024 года. Однако пока неясно, будут ли использоваться вышеупомянутые датчики в финальной версии смартфона P70, результаты тестирования покажут их пригодность.