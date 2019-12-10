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Huawei передумала использовать фирменную операционную систему на смартфонах
Смена планов осуществилась в пределах пары дней
Буквально вчера глава Huawei рассказал о планах своей компании портировать HarmonyOS на смартфоны уже в следующем году. Но не прошло и нескольких дней, как от официальных лиц китайской компании последовала совершенно иная информация — согласно ей в ближайшее время Huawei не намерена заниматься портированием собственной операционной системы на свои же смартфоны.
Так, представитель бренда в новом заявлении отметил, что Huawei абсолютно точно не планирует заниматься расширением списка устройств, которые будут поддерживать фирменную операционку HarmonyOS. По крайней мере в ближайшее время. В связи с этим в ближайшем будущем не намечается появления данной системы на планшетах и компьютерах, производимых китайским гигантом.
Напомним, что HarmonyOS — это операционная система, разработанная Huawei для домашней и носимой смарт-электроники. Основной причиной ее появления является чрезмерная зависимость компании от разработок Google, а с 2019 года еще и санкции, наложенные американским правительством на Huawei.