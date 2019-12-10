Huawei передумала использовать фирменную операционную систему на смартфонах

Так, представитель бренда в новом заявлении отметил, что Huawei абсолютно точно не планирует заниматься расширением списка устройств, которые будут поддерживать фирменную операционку HarmonyOS. По крайней мере в ближайшее время. В связи с этим в ближайшем будущем не намечается появления данной системы на планшетах и компьютерах, производимых китайским гигантом.

Напомним, что HarmonyOS — это операционная система, разработанная Huawei для домашней и носимой смарт-электроники. Основной причиной ее появления является чрезмерная зависимость компании от разработок Google, а с 2019 года еще и санкции, наложенные американским правительством на Huawei.