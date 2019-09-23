Huawei передумала открывать смартфоны Mate 30 для сторонних прошивок

Компания Huawei пошла на попятный в отношении возможности разблокировать загрузчик для смартфонов новой флагманской серии Mate 30, которые выпускаются без установленных сервисов и приложений Google. Об этом представитель компании рассказал журналистам ресурса Android Authority.

По словам источника, у Huawei нет планов разблокировать загрузчик у Mate 30, что противоречит недавнему заявлению топ-менеджера компании.

Во время презентации новинок генеральный директор потребительского направления Huawei Ричард Ю заявил: «Мы ограничивали разблокировку загрузчика, потому что хотели гарантировать больше безопасности для потребителей. Но на этот раз мы предоставим покупателям больше свободы, чтобы они могли самостоятельно выполнять больше настроек».

Напомним, из-за торговой войны между США и Китаем компания Huawei оказался в черном санкционном списке, что привело к потере лицензии на ПО от американской Google. По этой причине Huawei пришлось перейти на версию Android с открытым исходным кодом без возможности использовать магазин приложений Play Store и других сервисов Google. Вместо этого Huawei предложила собственные альтернативные Huawei Mobile Services, однако на развитие достойной экосистемы уйдёт время, а смартфоны надо продавать уже сейчас.