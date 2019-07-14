Huawei переименовала собственную операционную систему

Компания Huawei Technologies зарегистрировала новую торговую марку для мобильной операционной системы в европейском Ведомстве по интеллектуальной собственности.

Таким образом, в дополнение к HongMeng и Ark OS теперь у китайской компании имеются права на бренд Harmony. Заявка относится к категории торговых марок 9, в описании уточняется, что бренд охватывает мобильные операционные системы, компьютерные операционные системы и загружаемые программы для операционных систем.

Заявку подала немецкая компания Forresters, которая часто выступает от имени Huawei Technologies. Она, например, регистрировала бренды для ОС Hongmeng и смартфона Huawei P Smart Z.

Huawei ранее сообщала, что не хочет запускать собственную операционную систему, пока у неё остаётся доступ к Android и Windows. Теперь санкции со стороны США смягчены и выпуск ОС может оказаться под вопросом. Но это не значит, что китайский производитель перестанет страховаться на случай очередного изменения американской политики и запросит разработку и тестирование своей ОС.