Huawei переименует флагманские смартфоны в 2020 году

Компания Huawei зарегистрировала три торговые марки для своих будущих смартфонов серии P, в которую входят мощные камерафоны. Информацию об этом обнаружил в документации по интеллектуальной собственности в британском патентном бюро UK IPO (Intellectual Property Office of the United Kingdom) профильный голландский ресурс LetsGoDigital.

В 2019 году в линейку вошли смартфоны Huawei P30, P30 Pro и P30 Lite. В 2020 можно было бы ожидать появления серии Huawei P40. Однако судя по новым торговым маркам, в следующем году схема наименований должна измениться.