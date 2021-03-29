Huawei перенесла анонс флагманского Huawei P50 из-за «подавленности»

Первым свежие данные опубликовал ресурс Huawei Central. По данным издания, китайский технологический гигант находится в подавленном состоянии. В свою очередь не улучшает ситуацию и то, что «цепочка поставок очень нестабильна».

Изначально ожидалось, что новейшая линейка бренда будет представлена уже 27 апреля 2021 года. Сейчас же речь скорее всего идёт об июне.

Напомним, что судя по предыдущим утечкам, минимальная версия — Huawei P50 — будет работать на базе чипа Kirin 9000L. В свою очередь в основу P50 Pro и P50 Pro Plus лягут Kirin 9000E и Kirin 9000.