Huawei перестанет класть зарядник в комплект с новыми смартфонами

Ожидается, что подобный шаг позволить неплохо сэкономить производителю, пишет Lenta.ru. Если верить специалистам, то речь в данном случае идёт о «миллионах долларов».

При этом сообщается, что истинной причиной отказа от поставки комплектных зарядников является тотальный дефицит на рынке полупроводников. Всё дело в том, что зарядные устройства Huawei также оснащаются микросхемы, нехватка которых уже ударила по многим производителям.

Отметим, что помимо Apple и Huawei от комплектных устройств зарядки отказались Samsung и Xiaomi. Последняя, правда, в случае с Mi 11 выдавала их всем желающим в качестве подарка.