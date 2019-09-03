Huawei перевыпустит свой весенний флагман

Но для начала стоит отметить, что также появилась информация, что в числе прочего будут представлены две новые расцветки флагмана от Huawei: Misty Lavender и Mystic Blue. Стоит напомнить, что Huawei изменила свой подход к окрашиванию задней крышки, выбрав новую схему, при которой задняя сторона смартфона получает сразу два оттенка, разделенные при этом четкой горизонтальной линией.

Что же касательно даты анонса обновленного Huawei P30 Pro, то он ожидается в районе выставки IFA 2019, которая пройдет уже на этой неделе в Берлине. Напомним, что следующие флагманские смартфоны компании под названием Huawei Mate 30 и Mate 30 Pro анонсируют уже 19 сентября.