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Huawei первой внедрила технологию трассировки лучей в свою мобильную ОС
Теперь осталось дождаться первых смартфонов с её использованием
Huawei поделилась в сети своим достижением — компания смогла стать первой, кто внедрил технологию трассировки лучей в мобильную ОС. Да, новая графическая технология успешно завелась на Harmony OS 2.0.
Это стало возможным благодаря граммотной работе разработчиков, сумевших сделать чудо в рамках создания движка Huawei Phoenix Engine, пишет ITHome. Из-за этого трассировка стала вполне коммерчески доступной.
Источник, близкий к Huawei, заявил, что реализация компании позволяет рассчитывать на появление «честного» отражения на сложных трёхмерных объектах. В качестве примера были приведены стеклянные или мраморные колонны. Также новая технология повышает детализацию, при этом не нанося серьёзного ущерба автономности условного смартфона.
Какие именно смартфоны получат поддержку новой технологии в какие сроки — пока неизвестно.