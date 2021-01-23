Huawei первой внедрила технологию трассировки лучей в свою мобильную ОС

Источник, близкий к Huawei, заявил, что реализация компании позволяет рассчитывать на появление «честного» отражения на сложных трёхмерных объектах. В качестве примера были приведены стеклянные или мраморные колонны. Также новая технология повышает детализацию, при этом не нанося серьёзного ущерба автономности условного смартфона.

Какие именно смартфоны получат поддержку новой технологии в какие сроки — пока неизвестно.