Huawei подсказала, что делать при ненормальной работе смартфона после установки HarmonyOS 2.0

В сети отметили, что после перехода с EMUI и Android на HarmonyOS смартфон может начать ненормально работать. В частности, пользователи обратили внимание на снижение времени автономности устройства, а также подвисания. Кроме того, смартфон, после установки HarmonyOS 2.0 начал перегреваться.

В Huawei отметили, что такие проблемы действительно могут возникнуть, но смартфон должен вернуться в прежнюю работоспособность спустя 2-3 дня. Причем процесс восстановления можно ускорить путем установки смартфона на зарядку в состоянии покоя на 60 минут. Отмечается, что этого времени операционной системе будет достаточно для оптимизации своей работы таким образом, чтобы обеспечить прежнюю скорость работы.