Huawei подсказала, что делать при ненормальной работе смартфона после установки HarmonyOS 2.0

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Сегодня в 14:01
Huawei подсказала, что делать при ненормальной работе смартфона после установки HarmonyOS 2.0Нужно просто подождать
Китайский гигант Huawei, отвечая на вопросы пользователей, затронул тему ненормальной работы смартфона после установки операционной системы HarmonyOS 2.0.
В сети отметили, что после перехода с EMUI и Android на HarmonyOS смартфон может начать ненормально работать. В частности, пользователи обратили внимание на снижение времени автономности устройства, а также подвисания. Кроме того, смартфон, после установки HarmonyOS 2.0 начал перегреваться.
В Huawei отметили, что такие проблемы действительно могут возникнуть, но смартфон должен вернуться в прежнюю работоспособность спустя 2-3 дня. Причем процесс восстановления можно ускорить путем установки смартфона на зарядку в состоянии покоя на 60 минут. Отмечается, что этого времени операционной системе будет достаточно для оптимизации своей работы таким образом, чтобы обеспечить прежнюю скорость работы.