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Сегодня 17:12

Huawei "подсмотрела" дизайн у Xiaomi для нового смартфона

Выглядит, конечно, футуристично
В конце 2019 года Xiaomi представила крайне необычный и интересный с точки дизайна смартфона — Mi Mix Alpha. Устройство, к сожалению, было решено отменить, но наработки при его проектировании явно вдохновили другую китайскую компанию, Huawei. По всей видимости, вдохновение было настолько сильным, что производитель решил “подсмотреть” у конкурентов идею дизайна безрамочного смартфона для создания своего нового смартфона.

Так, интернет-энтузиасты обнаружили весенний патент Huawei Technologies, который компания подала еще в марте текущего года в Национальное управление интеллектуальной собственности Китая. Судя по изображению запатентованной новинки, устройство будет одним из самых безрамочным на рынке: экран огибает одну часть смартфона и занимает около 60-70% площади задней панели.

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Это запатентованный смартфон Huawei

Вообще, те пользователи, которые уже знакомы с представленным в прошлом году флагманским Xiaomi Mi Mix Alpha, примерно понимают, на что может быть способна новинка от Huawei. Станет ли китайский техногигант выпускать устройство или же решит оставить его в виде прототипа, как это сделала Xiaomi — пока неизвестно. Но радует хотя бы то, что все больше производителей стремятся разрабатывать необычные (как минимум с точки зрения дизайна) телефоны.