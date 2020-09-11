Huawei "подсмотрела" дизайн у Xiaomi для нового смартфона

Вообще, те пользователи, которые уже знакомы с представленным в прошлом году флагманским Xiaomi Mi Mix Alpha, примерно понимают, на что может быть способна новинка от Huawei. Станет ли китайский техногигант выпускать устройство или же решит оставить его в виде прототипа, как это сделала Xiaomi — пока неизвестно. Но радует хотя бы то, что все больше производителей стремятся разрабатывать необычные (как минимум с точки зрения дизайна) телефоны.