Huawei подтвердил дату выхода Honor 20 и огласил часть характеристик

Компания Huawei раскрыла первые подробности о смартфонах серии Honor 20. Глобальная презентация смартфонов серии N состоится в Лондоне 21 мая 2019 года.

В серию войдут модели Honor 20, Honor 20 Lite и Honor 20 Pro. По словам производителя, смартфоны выполнены в уникальном дизайне с применением эффекта «динамической голографии». Для этого используется технология Triple 3D Mesh. Нижний слой покрытия формируется путём нанесения миллионов миниатюрных призм, напоминающих частицы бриллианта. Проходя через призмы внутреннего слоя, свет преломляется и отражается во всех направлениях одновременно. Затем корпус покрывают стеклом и наносят окрашенный слой. В результате получается необычный оптический эффект глубины.