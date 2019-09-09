Ferra
Телефоны
Сегодня 19:42

Huawei подтвердила, что флагман Mate 30 лишится сервисов Google

Таковы потери при торговых войнах
До анонса следующего поколения флагманского Huawei осталось не так много времени. Судя по имеющимся сливам, внешний вид линейки Huawei Mate 30 получился по-настоящему впечатляющим. Тем грустнее осознавать, что опасения пользователей сети по итогу оправдались — компания буквально только что подтвердила, что смартфон поступит в продажу без каких-либо сервисов Google.

В итоге те люди, которые все же решатся купить себе новый флагман китайского гиганта, сразу же будут лишены многих приложений “из коробки”. В их число входят: Google Maps, Google Календарь, Google Drive, Google Assistant и Gmail. И, вероятнее всего, даже установка APK-файлов данных приложений не спасет ситуацию, так как при их открытии пользователь будет сталкиваться с ошибкой, просящей установить или обновить “Сервисы Google Play”.

Есть еще метод с приложением, устанавливающим сервисы от поисковика (им пользуются покупатели китайских версий смартфонов от Meizu и Xiaomi), но Huawei никак не прокомментировала, будет ли она пользоваться таким способом для обхода возникших проблем.

Самое читаемое