Huawei подтвердила, что флагман Mate 30 лишится сервисов Google

В итоге те люди, которые все же решатся купить себе новый флагман китайского гиганта, сразу же будут лишены многих приложений “из коробки”. В их число входят: Google Maps, Google Календарь, Google Drive, Google Assistant и Gmail. И, вероятнее всего, даже установка APK-файлов данных приложений не спасет ситуацию, так как при их открытии пользователь будет сталкиваться с ошибкой, просящей установить или обновить “Сервисы Google Play”.

Есть еще метод с приложением, устанавливающим сервисы от поисковика (им пользуются покупатели китайских версий смартфонов от Meizu и Xiaomi), но Huawei никак не прокомментировала, будет ли она пользоваться таким способом для обхода возникших проблем.