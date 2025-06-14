Huawei подтвердила дороговизну ремонта камеры в Pura 80 Ultra

Следует отметить, что замена дорогостоящего модуля перископа с двумя объективами составит порядка 2900 юаней (около 31,6 тысячи рублей), что эквивалентно смартфону среднего класса. Основной модуль с дюймовым датчиком изображения стоит вдвое меньше — 1500 юаней, или 16,3 тысяч рублей.

Дополнительные датчики для основной камеры стоят от 300 до 370 юаней: 3,2-4 тысячи рублей соответственно, а фронтальная камера — 3,2 тысячи рублей. Материнская плата, включая ОЗУ и флеш-память, стоит 3900 юаней (42,6 тысячи рублей), дисплей — 2780 юаней (30,3 тысяч рублей).

В Китае Huawei Pura 80 Ultra стоит от 9999 юаней, или 109,2 тысяч рублей, и оснащён уникальной системой телеобъектива с двумя 50 Мп сенсорами, обеспечивающими оптический зум 3,7x и 9,4x. Отсюда и стоимость ремонта.