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Huawei подтвердила разработку новейшего процессора, ориентированного на 5G

Ожидается, что Kirin 990 покажут в рамках выставки IFA 2019
Несмотря на то давление, что Huawei испытывает со стороны США в последнее время, компания продолжает двигаться вперед, разрабатывая все новые технологии, которые позволят ей не зависеть от поставок комплектующих из США. Возможно, компания еще не заинтересована в том, чтобы превратить свою Harmony OS в мобильную операционную систему, но компания явно укрепляет свои позиции на рынке мобильных процессоров. Китайский гигант наконец-то подтвердил существование и предстоящий анонс чипа Kirin 990 и, что неудивительно, он снова сосредоточен на 5G.

Основным нововведением нового процессора является то, что чип 5G в нем, в отличие от Kirin 980, встроенный. К тому же 5G-модем в Kirin 990 должен быть более энергоэффективен, чем предыдущий Balong 5000, не говоря уже о скорости передачи данных. Помимо улучшенной поддержки мобильного интернета пятого поколения, в Kirin 990 создан на базе 7-нанометрового техпроцесса. Также чип позволит снимать видео в разрешении 4K при 60 кадрах в секунду, что, правда, не является чем-то сверхъестественным, так как конкуренты Huawei уже давно способны на такое.

Анонс нового чипа и, возможно, первых устройств, работающих на его основе, ожидается в рамках грядущей выставки IFA 2019, которая пройдет в Берлине.

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