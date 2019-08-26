Huawei подтвердила разработку новейшего процессора, ориентированного на 5G

Основным нововведением нового процессора является то, что чип 5G в нем, в отличие от Kirin 980, встроенный. К тому же 5G-модем в Kirin 990 должен быть более энергоэффективен, чем предыдущий Balong 5000, не говоря уже о скорости передачи данных. Помимо улучшенной поддержки мобильного интернета пятого поколения, в Kirin 990 создан на базе 7-нанометрового техпроцесса. Также чип позволит снимать видео в разрешении 4K при 60 кадрах в секунду, что, правда, не является чем-то сверхъестественным, так как конкуренты Huawei уже давно способны на такое.

Анонс нового чипа и, возможно, первых устройств, работающих на его основе, ожидается в рамках грядущей выставки IFA 2019, которая пройдет в Берлине.