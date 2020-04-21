Huawei поймали на выдавании снимков, сделанных на профессиональную камеру, за результаты Huawei P40 Pro
Так, буквально недавно Huawei запустила новый фотоконкурс, с помощью которого пыталась продвинуть свой собственный фотофлагман Huawei P40 Pro. В итоге в рекламном ролике данного конкурса она использовала впечатляюще красивые фото, якобы сделанные на смартфоны Huawei. Но пользователи выяснили, что компания приврала как минимум в двух случаях.
На скриншоте выше вы можете видеть кусок данного рекламного ролика, в котором использовались две фотографии, на самом деле сделанные на профессиональный фотоаппарат Nikon D850, чья стоимость составляет около 3 тыс долларов или 230 тыс рублей. Сами фотографии были сделаны фотографом Су Те, который в прошлом сотрудничал с китайским производителем.
Его фотографии, к слову, уже оказывались в центре скандала, когда снимки, выдаваемые за результат работы Mate 20X, на самом деле также были сделаны на профессиональный фотоаппарат от Nikon.