Huawei показала бюджетные 5G флагманы с быстрой зарядкой
Известно, что оба смартфона работают на базе Kirin 990, однако старшая модель SoC оснащена 5G Balong 5000 модемом с поддержкой режимов SA и NSA. Nova 6 5G имеет 6,57 дюймовый экран с разрешением 2400 х 1080 пикселей, на котором расположена врезанная двухмодульная селфи-камера с разрешением на 32 и 8 Мп. Кроме того, по словам Huawei, это первая в мире селфи-камера, которая способна записывать 4К видео с частотой, равной 30 к/с. Основная же камера устройства имеет три модуля.
Huawei Nova 6 5G оборудован аккумулятором емкостью 4200 мАч с поддержкой быстрой зарядки, мощность которой достигает 40 Вт. Nova 6 5G имеет 8 ГБ оперативной памяти и 128 или 256 внутренней.
Что касается Nova 6, то в нем лишь несколько отличий от Nova 6 5G, среди которых можно выделить: наличие ручной фокусировки в системе селфи-камеры, менее светосильный объектив 40 Мп модуля, а также уменьшенная емкость аккумулятора, отсутствие 5G модуля и наличие одной модификации памяти, а именно 8 ГБ оперативной и 128 ГБ внутренней.
Минимальная стоимость Nova 6 5G составляет порядка 540 долларов, тогда как базовую версию Nova 6 можно приобрести за 455 долларов.