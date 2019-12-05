Huawei показала бюджетные 5G флагманы с быстрой зарядкой

Huawei Nova 6 5G оборудован аккумулятором емкостью 4200 мАч с поддержкой быстрой зарядки, мощность которой достигает 40 Вт. Nova 6 5G имеет 8 ГБ оперативной памяти и 128 или 256 внутренней.

Что касается Nova 6, то в нем лишь несколько отличий от Nova 6 5G, среди которых можно выделить: наличие ручной фокусировки в системе селфи-камеры, менее светосильный объектив 40 Мп модуля, а также уменьшенная емкость аккумулятора, отсутствие 5G модуля и наличие одной модификации памяти, а именно 8 ГБ оперативной и 128 ГБ внутренней.

Минимальная стоимость Nova 6 5G составляет порядка 540 долларов, тогда как базовую версию Nova 6 можно приобрести за 455 долларов.